Падение "чертового колеса" на россии попало на видео (жуткие кадры)
В городе Арсеньев на российском Приморье рухнуло колесо обозрения. Власти города заявили, что колесо свалили коммунальщики и что это произошло планово.
Кадры падения "чертового колеса" попали на видео. Пользователи соцсетей начали писать гневные комментарии и обвинять место власти в халатности.
Однако чиновники говорят, что колесо было старым и его сбросили планово. А еще – к 2026 году они планируют на том месте построить новый парк с новыми аттракционами.
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Тем не менее у прокуратуры возникли вопросы безопасности проведения разбора конструкции. Ведомство сообщило, что проведет проверку и оценит качество выполнения требований безопасности при проведении работ.
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