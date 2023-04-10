Падение 'чертового колеса' на россии попало на видео (жуткие кадры)

В городе Арсеньев на российском Приморье рухнуло колесо обозрения. Власти города заявили, что колесо свалили коммунальщики и что это произошло планово.

Кадры падения "чертового колеса" попали на видео. Пользователи соцсетей начали писать гневные комментарии и обвинять место власти в халатности.

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Однако чиновники говорят, что колесо было старым и его сбросили планово. А еще – к 2026 году они планируют на том месте построить новый парк с новыми аттракционами.

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Тем не менее у прокуратуры возникли вопросы безопасности проведения разбора конструкции. Ведомство сообщило, что проведет проверку и оценит качество выполнения требований безопасности при проведении работ.

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