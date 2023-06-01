Відомий тренер влаштував стрілянину в Одесі: вбив дружину та її коханця (фото, відео)

В Одесі 1 червня сталася стрілянина. Унаслідок інциденту загинули дві людини. Ще одного чоловіка ушпиталили.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, стрілянина сталася близько 15 години в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі.

"Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW". Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях", – розповіли у поліції.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що стрілянина відбулася на вул. Академіка Глушка біля житлового будинку.

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Одеський активіст Дем'ян Ганул розповів, що чоловік застав свою дружину в автомобілі з коханцем. "Дружина була з коханцем, приїхав чоловік. Почалась перепалка, яка переросла у стрілянину. Загинули дружина та коханець. Чоловік отримав серйозні вогнепальні поранення. Він у лікарні в критичному стані", – пише Ганул.

Видання Думська повідомляє, що на Люстдорфську дорогу з боку вулиці Левітана заїхало три машини. Пролунали чотири постріли: "Судячи з усього, молода жінка загинула ще там, потім дворами два авто переслідували третє — BMW. У міжквартальному проїзді "німця" затиснули, й перестрілка продовжилася. Третя машина зникла".

За інформацією джерел Думської, за кермом автомобіля Range Rover перебував відомий одеський тренер, голова однієї з борцівських федерацій. Він єдиний, хто вижив.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що чоловік, який відкрив вогонь по дружині з коханцем був підстрелений у відповідь.

"Загиблий коханець був раніше судимий за розбій і навчався в одеському МВС, але не довчився. Загибла Олена Мішина працювала директором оптового ринку… Її чоловік Руслан Умаров, який відкрив стрілянину по машині, зараз перебуває у лікарні. Повідомляється, що Руслан є одеським спортсменом та тренером із пляжної боротьби. Загинув Анатолій Арабаджі, котрий і був коханцем дружини Умарова", – повідомляє паблік "Х.Одеса".

Нагадаємо, минулого року у Чернівцях під час затримання підозрюваного в розбещенні неповнолітніх біля однієї зі шкіл сталася стрілянина. Внаслідок цього одна поліцейська загинула, а інший правоохоронець отримав поранення.

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