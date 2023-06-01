Известный тренер устроил стрельбу в Одессе: убил жену и ее любовника (фото, видео)

В Одессе 1 июня произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека. Еще один мужчина госпитализирован.

Как сообщили в областном управлении полиции, стрельба произошла около 15 часов в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге.

"В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, находившимися в обоих автомобилях", — рассказали в полиции.

Видео дня

Местные СМИ пишут, что стрельба произошла на ул. Академика Глушко возле жилого дома.

Читайте также: В Киеве устроили стрельбу и ранили полицейского: все детали ночного происшествия

Одесский активист Демьян Ганул рассказал, что муж застал свою жену в автомобиле с любовником. "Жена была с любовником, приехал мужчина. Началась перепалка, которая переросла в стрельбу. Погибли жена и любовник. Муж получил серьезные огнестрельные ранения. Он в больнице в критическом состоянии", — пишет Ганул.

Издание Думская сообщает, что на Люстдорфскую дорогу со стороны улицы Левитана въехало три машины. Раздались четыре выстрела: "Судя по всему, молодая женщина погибла еще там, затем дворами два автомобиля преследовали третье — BMW. В межквартальном проезде "немца" зажали, и перестрелка продолжилась. Третья машина исчезла".

По информации источников Думской, за рулем автомобиля Range Rover находился известный одесский тренер, глава одной из борцовских федераций. Он единственный, кто выжил.

Местные Телеграм-каналы пишут, что мужчина, открывший огонь по жене с любовником, был подстрелен в ответ.

"Погибший любовник был ранее судим за разбой и учился в одесском МВД, но не доучился. Погибшая Елена Мишина работала директором оптового рынка… Ее муж Руслан Умаров, открывший стрельбу по машине, сейчас находится в больнице. Сообщается, что Руслан является одесским спортсменом и тренером по пляжной борьбе погиб Анатолий Арабаджи, который и был любовником жены Умарова", — сообщает паблик "Х.Одесса".

Напомним, в прошлом году в Черновцах во время задержания подозреваемого в растлении несовершеннолетних возле одной из школ произошла стрельба. В результате одна полицейская погибла, а другой правоохранитель получил ранения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!