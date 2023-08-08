До Землі швидко наближається астероїд розміром у дев'ять футбольних полів

У НАСА попередили про наближення потенційно небезпечного астероїда. Небесне тіло з іменем 6037 (1988 EG) діаметром до 960 метрів пролетить на відстані приблизно шість мільйонів кілометрів від Землі.

Про це повідомили на сайті Центру вивчення навколоземних об'єктів НАСА. Очікується, що мінімальна відстань між небесним тілом та Землею становитиме 0,04 астрономічної одиниці, або майже 6,1 мільйона кілометрів.

Потенційно небезпечними вважаються об'єкти, що перетинають орбіту Землі на відстані до 0,05 астрономічної одиниці, або менше 7,5 мільйона кілометрів.

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Діаметр астероїда, за оцінками вчених, становить від 430 до 960 метрів, що можна порівняти з дев'ятьма футбольними полями, його швидкість – 14,25 кілометра.

Астрономічний об'єкт відноситься до тих, які перетинають орбіту Землі, проте це не означає, що він обов'язково зіткнеться з планетою.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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