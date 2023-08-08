К Земле быстро приближается астероид размером девять футбольных полей

В НАСА предупредили о приближении потенциально опасного астероида. Небесное тело с именем 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от Земли.

Об этом сообщили на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА. Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы или почти 6,1 миллиона километров.

Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

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Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, что сравнимо с девятью футбольными полями, его скорость – 14,25 километра.

Астрономический объект относится к тем, кто пересекает орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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