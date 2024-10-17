Кабмін змінив порядок оформлення інвалідності: про що йдеться

Кабінет Міністрів України вніс значні зміни до процедури оформлення інвалідності для учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників. Ці новації покликані спростити процес отримання соціальних гарантій для ветеранів та їхніх рідних.

Тепер ветерани можуть подати заяву на встановлення інвалідності не лише в електронному вигляді, а й у паперовому. Заява може бути направлена поштою або подана особисто до відповідного структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Якщо у заявника відсутні необхідні документи, структурний підрозділ самостійно звернеться до інших органів для їх отримання. Це значно спростить процедуру для ветеранів. Заявник буде повідомлений про прийняте рішення (надання або відмову у наданні статусу) у зручний для нього спосіб, вказаний у заяві.

Що це означає для ветеранів:

Нові правила роблять процедуру оформлення інвалідності більш доступною для ветеранів, особливо для тих, хто не має можливості скористатися електронними сервісами. Зменшується кількість документів, які необхідно збирати самостійно, а також скорочуються терміни розгляду заяв. Визначено чіткий алгоритм дій структурних підрозділів з питань ветеранської політики, що забезпечує прозорість процесу.

Читайте також: У чоловіків буде лише три дні: яке покарання, якщо ігнорувати повістку, надіслану поштою

Детальніше про зміни:

Зміни торкнулися кількох нормативно-правових актів, зокрема:

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності: Уточнено процедуру встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Уточнено процедуру встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Порядок надання статусу особи з інвалідності внаслідок війни: Деталізовано процедуру подачі та розгляду заяв на надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Деталізовано процедуру подачі та розгляду заяв на надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України: Внесено зміни до процедури надання статусу члена сім’ї загиблого захисника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в українців є часу на оплату штрафу від ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!