У чоловіків буде лише три дні: яке покарання, якщо ігнорувати повістку, надіслану поштою

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила щодо вручення повісток від територіальних центрів комплектування (ТЦК) через пошту. Згідно з постановою уряду, у чоловіків буде три робочих дні, щоб забрати рекомендований лист із позначкою "Повістка ТЦК". У разі порушення строків отримання передбачено штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо чоловік не забере повістку протягом трьох днів, поштовий працівник позначить лист як "адресат відсутній за зазначеною адресою" та поверне його до ТЦК наступного робочого дня. Така позначка вважатиметься офіційним підтвердженням того, що адресат був повідомлений про виклик, повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на Кабмін.

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Важливо, що повістки з позначкою "Вручити особисто" можна вручати лише безпосередньо адресату. Якщо його не вдасться знайти за вказаною адресою, працівники пошти мають проінформувати про надходження листа телефоном або залишити повідомлення у поштовій скриньці.

Після повернення листа до ТЦК вважається, що чоловіка належним чином проінформували про виклик, навіть якщо він фізично не отримав повістку. У такому випадку ТЦК має право винести постанову про накладення штрафу.

Якщо адресат відмовляється отримати або підписати документ, працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і також повертає лист відправнику. Це прирівнюється до офіційного вручення повістки.

Нові правила спрямовані на покращення контролю за призовом та прирівнюють зберігання повісток від ТЦК до судових викликів. Постанова Кабміну набула чинності з 8 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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