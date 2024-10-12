У мужчин будет всего три дня: какое наказание, если игнорировать повестку, отправленную по почте

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила по вручению повесток от территориальных центров комплектования (ТЦК) через почту. Согласно постановлению правительства, у мужчин будет три рабочих дня, чтобы забрать заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК". В случае нарушения сроков получения предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если мужчина не заберет повестку в течение трех дней, почтовый работник обозначит письмо как "адресат отсутствует по указанному адресу" и вернет его в ТЦК на следующий рабочий день. Такая отметка будет считаться официальным подтверждением того, что адресат был поставлен в известность о вызове, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Кабмин.

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Важно, что повестки со значком "Вручить лично" можно вручать только непосредственно адресату. Если его не удастся найти по указанному адресу, работники почты должны проинформировать о поступлении письма по телефону или оставить сообщение в почтовом ящике.

После возвращения письма в ТЦК считается, что мужчину должным образом проинформировали о вызове, даже если он физически не получил повестку. В таком случае ТЦК имеет право вынести постановление о наложении штрафа.

Если адресат отказывается получить или подписать документ, работник почты делает отметку "Адресат отказался" и возвращает письмо отправителю. Это приравнивается к официальному вручению повестки.

Новые правила направлены на улучшение контроля за призывом и приравнивают к хранению повесток от ТЦК до судебных вызовов. Постановление Кабмина вступило в силу 8 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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