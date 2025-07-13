Кабмін оприлюднив нові правила перевезення собак та котів у міжміському транспорті

В Україні набули чинності нові єдині правила перевезення тварин у міжміських і міжнародних автобусах. Їх затвердив Кабінет Міністрів 7 липня, оновивши постанову №176. Документ розробило Міністерство розвитку громад спільно з ініціативою UAnimals.

Уряд наголошує, що це перша спроба створити стандартизовані умови для безпечного й гуманного транспортування домашніх тварин у пасажирському транспорті. Про це пише ТСН.

Відтепер усі тварини під час поїздок мають мати ветеринарний документ. Ті, чия вага не перевищує 10 кг (зокрема коти, невеликі собаки, гризуни, птахи), повинні перевозитися у спеціальних контейнерах або сумках із поглинаючим дном. Їх дозволяється тримати на руках, під сидінням або ж на окремому місці — за умови, що пасажир придбав його за повну вартість.

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Якщо вага собаки становить від 10 до 45 кг, її потрібно перевозити у наморднику та на повідку. Водночас пасажир має викупити весь ряд сидінь, а тварина повинна перебувати на підлозі на підстилці — посадка на сидіння заборонена.

Перевезення собак, чия вага перевищує 45 кг, можливе лише за окремими умовами, які встановлює перевізник, і зазвичай здійснюється індивідуально або спеціальним транспортом.

Щодо собак-поводирів — вони можуть подорожувати безкоштовно, без потреби у викупі додаткових місць. Обов’язковими залишаються короткий повідець і намордник, а сам собака має перебувати поруч із власником.

У Кабміні підкреслили, що нові правила є обов’язковими для всіх перевізників, зокрема й тих, що виконують міжнародні рейси. Вони набудуть чинності після офіційної публікації відповідного рішення.

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