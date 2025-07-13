Кабмин обнародовал новые правила перевозки собак и кошек в междугородном транспорте

В Украине вступили в силу новые единые правила перевозки животных в междугородных и международных автобусах. Их утвердил Кабинет Министров 7 июля, обновив постановление №176. Документ разработало Министерство развития общин совместно с инициативой UAnimals.

Правительство отмечает, что это первая попытка создать стандартизированные условия для безопасной и гуманной транспортировки домашних животных в пассажирском транспорте. Об этом пишет ТСН.

Теперь все животные во время поездок должны иметь ветеринарный документ. Те, чей вес не превышает 10 кг (в том числе кошки, небольшие собаки, грызуны, птицы), должны перевозиться в специальных контейнерах или сумках с поглощающим дном. Их разрешается держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте – при условии, что пассажир приобрел его за полную стоимость.

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Если вес собаки составляет от 10 до 45 кг, ее нужно перевозить в наморднике и на поводке. В то же время, пассажир должен выкупить весь ряд сидений, а животное должно находиться на полу на подстилке — посадка на сидение запрещена.

Перевозка собак, чей вес превышает 45 кг, возможна только по отдельным условиям, устанавливаемым перевозчиком, и обычно осуществляется индивидуально или специальным транспортом.

Насчет собак-поводырей они могут путешествовать бесплатно, без необходимости выкупа дополнительных мест. Обязательными остаются короткий поводок и намордник, а сама собака должна находиться рядом с владельцем.

В Кабмине подчеркнули, что новые правила обязательны для всех перевозчиков, в том числе и выполняющих международные рейсы. Они вступят в силу после официальной публикации решения.

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