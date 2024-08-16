Кабмін спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації: про що мова

Кабінет міністрів України спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації. Зокрема, уряд вніс зміни у постанову №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram. Він зазначив, що кардинальних змін Кабмін не вносив, але є деякі позитивні моменти.

"Сьогодні на засіданні Уряд вніс зміни у вже скандальну постанову №560, яка суперечить закону. Я неодноразово підіймав це питання в Раді і звертався до уряду, щоб були виправлені норми щодо відстрочки для багатодітних батьків, а також по догляду за людьми з інвалідністю", – йдеться у повідомленні.

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Згідно зі змінами, Комісія має встановити факт догляду за 10 днів, тоді як раніше не було чітко визначеного терміну. Це прискорить роботу комісії.

Також спрощено порядок догляду для військовозобов'язаних за близькими родичами першої групи спорідненості (батьки, дружина, діти) – тепер їм не потрібно зазначати про відсутність інших членів сім'ї. Водночас для військовозобов'язаних, які доглядають за родичами другої групи спорідненості (батьки дружини), потрібно зазначати відсутність інших членів сім'ї.

Заяви про встановлення факту догляду подаються безпосередньо до виконкомів та рад. Тепер підтвердженням догляду є акт, і не потрібно надавати свідків чи інші невизначені докази.

Для військовозобов'язаних, які мають на утриманні трьох дітей, норма про всиновлення залишається, але тепер достатньо подати рішення суду, оскільки раніше потрібно було чекати нове виправлене свідоцтво про народження. Своєю чергою для отримання відстрочки про утримання трьох дітей у разі розлучення батьків, місце проживання дитини з батьком потрібно встановлювати тільки через рішення суду.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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