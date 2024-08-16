Кабмин упростил некоторые нормы по отсрочке от мобилизации: о чем речь

Кабинет министров Украины упростил некоторые нормы по отсрочке от мобилизации. В частности, правительство внесло изменения в постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram. Он отметил, что кардинальных изменений Кабмин не вносил, но есть некоторые положительные моменты.

"Сегодня на заседании Правительство внесло изменения в уже противоречащее закону скандальное постановление №560. Я неоднократно поднимал этот вопрос в Раде и обращался к правительству, чтобы были исправлены нормы по отсрочке для многодетных родителей, а также по уходу за людьми с инвалидностью", – говорится в сообщении.

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Согласно изменениям, Комиссия должна установить факт ухода за 10 дней, в то время как раньше не было четко определенного срока. Это ускорит работу комиссии.

Также упрощен порядок ухода для военнообязанных за близкими родственниками первой группы родства (родители, жена, дети) – теперь им не нужно указывать на отсутствие других членов семьи. В то же время для военнообязанных, ухаживающих за родственниками второй группы родства (родители жены), следует указывать на отсутствие других членов семьи.

Заявления об установлении факта ухода подаются непосредственно в исполкомы и советы. Теперь подтверждением ухода является акт, и не нужно давать свидетелей или другие неопределенные доказательства.

Для военнообязанных, которые содержат троих детей, норма об усыновлении остается, но теперь достаточно подать решение суда, поскольку раньше нужно было ожидать новое исправленное свидетельство о рождении. В свою очередь для получения отсрочки о содержании троих детей в случае развода родителей место жительства ребенка с отцом нужно устанавливать только через решение суда.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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