Як боротись з денною сонливістю: топ-6 корисних порад, які зроблять вас бадьорішим

Люди часто відчувають сонливість протягом дня. Це може бути наслідком недосипання, хронічної втоми, нестачі вітамінів або сидячого способу життя.

Такий стан негативно впливає на продуктивність та самопочуття. Але є декілька способів, як впоратися з цим.

Випийте напій з кофеїном

Кава або газована вода можуть покращити ваш стан вдень, але слід уникати їх увечері, оскільки це може ускладнити засипання.

Солодкі перекуси можуть надати вам додаткової енергії

Однак не перебільшуйте з ними, оскільки це може негативно вплинути на ваше здоров'я. Кращим вибором буде натуральний йогурт з горіхами, морква або вершковий сир.

Відео дня

Фізичні вправи допоможуть вам оживитися і наповнити організм енергією

Навіть якщо вам не хочеться цього робити, постарайтеся змусити себе, і ви одразу відчуєте, як сонливість зникає.

Уникайте вживання алкоголю та куріння

Ці шкідливі звички порушують ваш сон і заважають організму відпочивати вночі.

Пам'ятайте, що недостатнє зволоження може також спричиняти відчуття втоми та сонливості. Тому не забувайте пити достатню кількість рідини протягом дня.

Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером або телефоном, зробіть невелику перерву. Довгий час перед екраном може спричинити втому. Закрийте очі на декілька секунд, щоб дати їм відпочити.

Зробіть кілька глибоких вдихів. Це підвищить рівень кисню в крові, знизить серцевий ритм та покращить кровообіг. Такий метод додасть організму енергії та сил.

Покладіть одну руку на живіт трохи нижче від ребер, а іншу на груди, глибоко вдихніть через ніс і дозвольте животу виступити. Грудна клітка не повинна рухатися. Видихніть через стиснуті губи, ніби ви свистите. Повторіть це 10 разів.

Один з найпростіших способів уникнути сонливості - помитися холодною водою. Цей метод миттєво збадьорить вас.

Читайте також: Експерти розповіли, як заснути за 2 хвилини, якщо ви прокинулися вночі

Для того, щоб уникнути сонливості протягом дня, важливо добре виспатися вночі.

Коли ви лягаєте спати, уникайте використання гаджетів, читання книг або суперечок з партнером. Це може призвести до безсоння і зранку ви будете відчувати втому.

Якщо ви постійно маєте проблеми зі сном, встановіть постійний час пробудження. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час. Це допоможе вашому організму пристосуватися до регулярного та здорового сну.

Поступово зсувайте час засинання на раніше. Спробуйте лягати спати на 15 хвилин раніше щовечора протягом чотирьох ночей. Потім дотримуйтесь встановленого часу постійно.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!