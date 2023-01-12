Як швидко та надійно позбутися від запаху в духовці після приготування м'яса

Якщо після приготування м'яса, особливо з додаванням пахучих спецій, з вашої духовки розповсюджується ароматний запах, то не варто після цього готувати солодкі блюда, зокрема пекти торти.

Фахівці радять усувати причину ароматів у духовці одразу, аби приготовані після м'яса страви не вбирали у себе аромати спецій чи часнику. До речі, якщо духовку починати мити поки вона ще тепла, то буде легко позбутися пригорілого жиру.

Звичайно, духовку можна помити спеціальними хімічними засобами, проте якщо у вас вони викликають алергічні реакції, то краще це зробити "бабусиними методами".

Сік лимона:

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Візьміть один-два лимони, розріжте навпіл та ретельно натріть духовку. Залиште сік лимона "роз'їдати" жир на кілька годин. Після змочіть кухонну губку чи спеціальні кухонні ганчірки водою і ретельно протріть духовку. Якщо де-не-де пригорілості залишилися, протріть їх лимоном повторно.

Вода з нашатирем

Візьміть глибоке деко, налийте туди літр води та додайте столову ложку нашатирного спирту (можна замість спирту використати лимонну кислоту). Перед початком роботи надягніть захисні рукавички та скористайтеся респіратором. Поставте деко з рідиною до духовки та увімкніть на ній режим "конвектор" і встановіть температуру у 50-60 градусів. Духовка має прогріватися до 30 хвилин. Увімкніть витяжку, бо запах від нашатирного спирту може зіпсувати повітря в оселі.

Вимкніть духовку та зачекайте 40 хвилин, щоб вона охолола. Потім витягніть деко, вилийте з нього воду з нашатирем і гарно сполосніть. Духовку протріть змоченою у воді губкою та протріть. Після кожного протирання губку гарно ополіскуйте.

Активоване вугілля

Візьміть п'ять таблеток активованого вугілля, подрібніть та розчиніть у воді (400 мл). Цією сумішшю гарно протріть духовку і потім промийте.

Оцет та сода

Нерозведеним оцтом, використовуючи захисні рукавички, гарно протріть усю духовку, потім візьміть на губку соду й теж пройдіться по всіх її частинах. Після обробки протріть духовку змоченою у воді губкою.

Раніше ми писали про дешевий та доступний засіб, який можна знайти майже в будь-якому українському домі, що допоможе позбутись цвілі в оселі.

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