Как быстро и надежно избавиться от запаха в духовке после приготовления мяса

Если после приготовления мяса, особенно с добавлением благоухающих специй, из вашей духовки распространяется ароматный запах, то не стоит после этого готовить сладкие блюда, в частности печь торты.

Специалисты советуют устранять причину ароматов в духовке сразу, чтобы приготовленные после мяса блюда не впитывали ароматы специй или чеснока. Кстати, если духовку начинать мыть пока она еще теплая, то будет легко избавиться от пригоревшего жира.

Конечно, духовку можно помыть специальными химическими средствами, однако если у вас они вызывают аллергические реакции, то лучше это сделать "бабушкиными методами".

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Сок лимона:

Возьмите один-два лимона, разрежьте пополам и тщательно натрите духовку. Оставьте сок лимона "разъедать" жир на несколько часов. После смочите кухонную губку или специальные кухонные тряпки водой и тщательно протрите духовку. Если кое-где пригоревшие остались, протрите их лимоном повторно.

Вода с нашатырем

Возьмите глубокий противень, налейте туда литр воды и добавьте столовую ложку нашатырного спирта (можно вместо спирта использовать лимонную кислоту). Перед началом работы наденьте защитные перчатки и воспользуйтесь респиратором. Поставьте противень с жидкостью в духовку и включите на ней режим "конвектор" и установите температуру в 50-60 градусов. Духовка должна прогреваться до 30 минут. Включите вытяжку, так как запах нашатырного спирта может испортить воздух в доме.

Выключите духовку и подождите 40 минут, чтобы она остыла. Затем вытяните противень, вылейте из него воду с нашатырем и хорошо ополосните. Духовку протрите смоченной в воде губкой и протрите. После каждого протирания губку хорошо ополаскивайте.

Активированный уголь

Возьмите пять таблеток активированного угля, измельчите и растворите в воде (400 мл). Этой смесью хорошо протрите духовку и затем промойте.

Уксус и сода

Неразбавленным уксусом, используя защитные перчатки, хорошо протрите всю духовку, затем возьмите на губку соду и тоже пройдитесь по всем ее частям. После обработки протрите духовку смоченной в воде губкой.

Раньше мы писали о дешевом и доступном средстве, которое можно найти почти в любом украинском доме, что поможет избавиться от плесени в доме.

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