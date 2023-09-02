Як швидко очистити лобове скло автомобіля до блиску без хімії

У теплу пору року автомобілістам доводиться стикатися з незручністю від забруднення лобового скла комахами. Їхня велика кількість може суттєво погіршити видимість та ускладнити процес керування транспортним засобом.

Читайте також: 10 лайфхаків для водіїв у непередбачуваних ситуаціях

Звісно, багато водіїв у таких ситуаціях вдаються до застосування різноманітних хімічних засобів для очищення скла. Проте, існує простий та навіть екологічний спосіб вирішити цю проблему, пише сайт mashyna.com.

Досвідчені автолюбителі поділилися корисним лайфхаком, який дозволяє швидко та ефективно позбутися комах без використання агресивних хімічних речовин. Для цього потрібна сильногазована мінеральна вода.

Відео дня

Візьміть пляшку сильногазованої мінеральної води і відкрийте її. Злегка промочіть ганчірку (м'яку тканину або губку) у воді. Ретельно протріть лобове скло автомобіля, особливу увагу приділяючи місцям, де закріпилися комахи. Витріть скло сухою ганчіркою або газетою.

Ефект від цього простого дійства не змусить себе чекати – вже за кілька секунд поверхня авто буде прозорою та сяючою, а ви отримаєте більшу видимість на дорозі.

Зазначений метод має свої переваги. По-перше, він екологічно чистий, оскільки використовує природний газ в мінеральній воді. По-друге, він ефективний і зручний, оскільки не потребує додаткових витрат часу або грошей на хімічні засоби.

Раніше, UaPortal нагадав правила подорожей регіонами України під час воєнного стану.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!