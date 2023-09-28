Як швидко відмити підлогу у ванній: народний спосіб

Підлога у ванній кімнаті часто стає осередком забруднення. На ній можуть з'являтися розводи від води, вапняний наліт або цвіль, що може негативно вплинути на здоров'я.

UAportal розповість, як швидко та легко очистити плитку на підлозі без дорогих хімічних засобів. Зокрема, існують декілька ефективних народних засобів, які можуть допомогти вам у цьому.

Сода та оцет

Це найпростіший і найдоступніший спосіб. Вам знадобляться лише сода та яблучний оцет. Змішайте інгредієнти у пропорції 1:1. Отриману суміш нанесіть на забруднення на плитці. Через 5 хвилин промийте підлогу чистою водою.

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Нашатирний спирт

Ще один ефективний засіб – нашатирний спирт. Для його використання розбавте 100 мл нашатирного спирту в 4 літрах теплої води. Отриманий розчин нанесіть на підлогу та залиште на 10-15 хвилин. Потім промийте підлогу теплою водою.

Щоб запобігти появі розводів води, вапняного нальоту або цвілі на плитці варто регулярно провітрювати ванну кімнату, щоб уникнути підвищеної вологості. А після водних процедур потрібно протирати підлогу сухою ганчіркою. Крім цього, не менш ефективним буде використання спеціальних засобів для догляду за плиткою.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете підтримувати чистоту та блиск підлоги у ванній кімнаті.

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