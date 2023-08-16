Як швидко помити жалюзі не знімаючи їх з вікон: простий лайфхак

Жалюзі – це не лише стильний декор вікон, а й важлива частина інтер'єру, яка допомагає регулювати освітлення та забезпечує комфорт у приміщенні. Проте з часом вони можуть зіткнутися з проблемою накопичення пилу та забруднень.

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У цій статті у виданні Главред розкрили деякі методи та поради, як здійснити ефективне очищення жалюзі вдома, зберігши при цьому їх ідеальний вигляд.

Як швидко та ефективно видалити пил з жалюзі?

Перш за все, зачиніть жалюзі так, щоб ламелі були в горизонтальному положенні. Потім візьміть м'яку щітку або пилосос із насадкою для меблів та обережно пройдіться по кожній ламелі. Цей крок допоможе уникнути розсіювання пилу у повітрі та зробить ваше прибирання більш ефективним.

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Як найкраще мити жалюзі? Процес миття жалюзі без їх зняття з вікон також є досить простим. Вам знадобиться м'яка ганчірка або губка. Змочіть її у теплій воді, додайте невелику кількість м'якого мийного засобу або звичайного миючого гелю. Переверніть ламелі, щоб вони були відкритими, і обережно протріть кожну ламелю з обох сторін.

Пам'ятайте, що важливо уникати надмірного тиску під час миття, щоб не пошкодити матеріал жалюзі.

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Як мити жалюзі на вікнах без їх зняття?

Крім того, важливо звернути увагу на матеріал жалюзі, адже різні матеріали можуть вимагати різного підходу до очищення. Якщо жалюзі виготовлені з пластику чи металу, ви можете змити їх водою за допомогою лійки або використовувати пістолет для поливу, додаючи до води засіб для миття вікон. Після миття не забудьте добре просушити жалюзі, щоб уникнути накопичення вологи.

Загальні поради:

Періодично очищайте жалюзі від пилу та забруднень, це допоможе зберегти їх довговічність та привабливий зовнішній вигляд.

Ретельно дотримуйтесь інструкцій з догляду, наданого виробником жалюзі, щоб уникнути пошкоджень.

Якщо у вас виникають сумніви щодо очищення жалюзі, завжди можна звернутися до фахівців, які з ними працюють професійно.

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