Яким копійчаним засобом можна ефективно вимити вікна без хімії

Існує багато ефективних народних засобів для миття вікон. Одним з таких засобів є йодний розчин, який мало відомий, але дуже ефективний. Його можна легко приготувати вдома за декілька хвилин, витрати на це мінімальні, а результат вразить вас.

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Цей метод особливо корисний для тих, хто віддає перевагу народним засобам замість хімічних очищувачів. Відомо, що вікна стають надзвичайно чистими після миття йодним розчином.

Отже, як використовувати йод для миття вікон:

Візьміть пляшку з пульверизатором, найкраще об'ємом 1 літр; Налийте 1 літр теплої води до ємності і розчиніть у ній 5-10 крапель аптечного йоду; Перед використанням добре струсіть, щоб йод розчинився рівномірно; Починайте миття вікон з отриманого розчину.

Таким самим способом можна також мити будь-які скляні поверхні.

Незважаючи на те, що цей розчин є дешевим і простим у приготуванні, він чудово видаляє бруд, не залишаючи розводів. Після миття скло стає блискучим і сяючим. Ви будете приємно здивовані результатом.

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