Як почистити м'які меблі за допомогою кришки від каструлі: цікавий лайфхак

Очищення м'яких меблів часто стає викликом для багатьох. Пил, який прилипає до оббивки, можна видалити за допомогою оцту, засобів для миття посуду або спеціальних засобів для цього призначення.

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Проте, автори YouTube-каналу simple & fast розробили дуже простий і ефективний метод. У відео жінка показує, як можна легко очистити тканину, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

Для цього нам знадобиться півлітра теплої води, столова ложка харчової соди і столова ложка мийного засобу для посуду.

Однак головна річ, яка нам знадобиться – це кришка від каструлі або сковорідки. Вона змінить ситуацію і допоможе краще контролювати процес очищення.

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Як це працює? По-перше, візьміть миску і змішайте харчову соду та мийний засіб для посуду в теплій воді.

Потім візьміть рушник з мікрофібри і занурте його у цю суміш на кілька хвилин, а потім вийміть його і віджміть.

Переконайтеся, що рушник не занадто мокрий перед використанням. Тепер візьміть кришку і покладіть її на рушник, а потім переверніть, так щоб рушник покривав кришку, і ось у вас інструмент готовий до використання.

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