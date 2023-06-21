Как почистить мягкую мебель с помощью крышки от кастрюли: интересный лайфхак

Очистка мягкой мебели часто становится вызовом для многих. Прилипающую к обивке пыль можно удалить с помощью уксуса, средств для мытья посуды или специальных средств для этого назначения.

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Тем не менее, авторы YouTube-канала simple&fast разработали очень простой и эффективный метод. В видео женщина показывает, как легко очистить ткань, используя обычные предметы, которые есть у каждого под рукой.

Для этого нам понадобится пол-литра теплой воды, столовая ложка пищевой соды и столовая ложка моющего средства для посуды.

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Однако главная вещь, которая нам понадобится, – это крышка от кастрюли или сковородки. Она изменит ситуацию и поможет лучше контролировать процесс очищения.

Как это работает? Во-первых, возьмите миску и смешайте пищевую соду и моющее средство для посуды в теплой воде.

Затем возьмите полотенце из микрофибры и окуните его в эту смесь на несколько минут, а затем выньте его и отжмите.

Убедитесь, что полотенце не слишком мокро перед использованием. Теперь возьмите крышку и положите ее на полотенце, а затем переверните, так чтобы полотенце покрывало крышку, и вот у вас инструмент готов к использованию.

Напомним, ранее мы писали о том, как отбелить грязные носки без стирки.

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