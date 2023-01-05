Як швидко перевірити якість бензину в домашніх умовах: хитрощі автомобілістів

Часто водії задумуються про якість пального, яке вони заливають у своє авто. Адже далеко не всі нафтові компанії ретельно стежать за продуктом, який реалізують. На деяких АЗС можна зіштовхнутися з бензином, який має добавки, що негативно впливають на роботу двигуна та паливної системи. Ще гіршу шкоду може нести пальне, яке ви придбали у знайомого в пляшці або каністрі. І звичайно, ніхто не хоче витрачати купу грошей на ремонт цих складових. Тому варто знати, як перевірити якість бензину самостійно, не залучаючи експертів.

Звичайно, бензин – не м'ясо чи риба, понюхавши які можна одразу визначити, зіпсувалися вони чи ні. Але деякі висновки можна зробити і на підставі зовнішнього вигляду. Причому почати можна не з палива, а з його вартості. Якщо на мережевих заправках із якістю та ціною все відносно зрозуміло – їх контролюють із головного центру, то містечкові АЗС найчастіше працюють інакше. Їхня мета – купити якомога дешевше і продати дорожче. Висока ціна зовсім не гарантує, що ви заллєте якісний бензин. Але низька — однозначно говорить про невисокі характеристики палива.

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Якщо не боїтеся трохи забруднитись і пропахнути бензином, то перед заправкою проведіть пальцем по внутрішній стороні сопла заправного пістолета. Масло, що залишилося всередині, бруд та наліт – ознака низькоякісного пального. Хороший бензин не залишає подібних слідів, швидко випаровується і стовбур пістолета всередині встигає повністю висохнути від заправки до наступної заправки. Для більш інформативної перевірки можна крапнути трохи рідини на руку. Якісне паливо швидко випарується і не залишить жирних слідів.

Є ще кілька варіантів, що допоможуть проконтролювати пальне за зовнішніми ознаками:

Нанесіть краплю на папір. Після висихання не повинно залишатись жирним або кольоровим слідом. Їхня наявність — знак того, що бензин із домішками.

Щоб перевірити, чи є в пальному смоли, нанесіть краплю на скло і підпаліть. Після згоряння вивчіть слід, що залишився. Якщо він утворений білястими колами, то в паливі немає шкідливих смол. Жовтий або коричневий слід горіння говорить про інше.

Подивіться на відтінок. Налийте бензин у прозору ємність та вивчіть його на просвіт. Якісне пальне буде прозорим з легким жовтуватим (або блакитним – для високооктанових марок) відтінком – без домішок та осаду. Додайте до рідини кілька кристалів марганцівки. Прояв на просвіт рожевого кольору з великою ймовірністю говорить про те, що в паливі є вода.

Варто звернути увагу і на запах бензину. Якщо відчуваєте нотки сірководню (тухлих яєць) — отже, якість палива не найкраща.

За роботою двигуна можна також визначити якість бензину. Ознак поганого пального кілька:

Автомобіль глухне на холостому ходу або "гуляють" оберти в цьому режимі роботи двигуна. Зазвичай це відчувається не одразу після заправки, а за кілька кілометрів їзди.

На електродах свічок є яскраво-червоний наліт. Значить, у паливі, швидше за все, є присадки, що підвищують октанове число. Працюючи на хорошому бензині наліт на свічках світло-коричневий.

На паливному фільтрі залишаються різнокольорові сліди та накопичується осад. Цей метод особливо показовий, якщо ви регулярно заправляєтеся на одній АЗС.

Падає прийомистість двигуна. Цю перевірку краще здійснювати, заправляючись бензином на сухий бензобак. Якщо автомобіль гірше заводиться, не тягне в гірку, погано набирає швидкість – справа, швидше за все, у неякісному пальному.

Визначити якість можна і за вихлопом. Помітний дим білого чи сизого кольору, а також незвичний запах – сигнал, що з бензином щось не так. Швидше за все, в ньому є конденсат, масло або інші домішки, які не згорають у циліндрах.

Нагадаємо, нині майже кожен має запаси бензину, як для авто, так і для генераторів. А що робити, якщо всі каністри зайняті або у вас їх взагалі немає? Про це розповіли в матеріалі UAportal.

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