Как быстро проверить качество бензина в домашних условиях: хитрости автомобилистов

Часто водители задумываются о качестве горючего, которое они заливают в свой автомобиль. Ведь далеко не все нефтяные компании тщательно следят за реализуемым продуктом. На некоторых АЗС можно столкнуться с бензином, имеющим добавки, негативно влияющие на работу двигателя и топливной системы. Еще худший вред может нести горючее, которое вы приобрели у знакомого в бутылке или канистре. И конечно, никто не хочет тратить кучу денег на ремонт этих составляющих. Поэтому следует знать, как проверить качество бензина самостоятельно, не привлекая экспертов.

Конечно, бензин – не мясо или рыба, понюхав которые можно сразу определить, испортились они или нет. Но некоторые выводы можно сделать и на основании внешнего облика. Причем начать можно не с топлива, а с его стоимости. Если на сетевых заправках с качеством и ценой все относительно понятно – их контролируют из главного центра, то городские АЗС чаще всего работают по-другому. Их цель – купить как можно дешевле и продать подороже. Высокая цена совсем не гарантирует, что вы зальете качественный бензин. Но низкая – однозначно говорит о невысоких характеристиках топлива.

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Если не боитесь чуть-чуть запачкаться и пропахнуть бензином, то перед заправкой проведите пальцем по внутренней стороне сопла заправочного пистолета. Оставшееся внутри масло, грязь и налет – признак низкокачественного горючего. Хороший бензин не оставляет подобных следов, быстро улетучивается и ствол пистолета внутри успевает полностью высохнуть от заправки до следующей заправки. Для более информативной проверки можно капнуть чуть-чуть жидкости на руку. Качественное топливо быстро улетучится и не оставит жирных следов.

Есть еще несколько вариантов, которые помогут проконтролировать топливо по внешним признакам:

Нанесите каплю на бумагу. После высыхания не следует оставаться жирным или цветным следом. Их наличие – знак того, что бензин с примесями.

Чтобы проверить, есть ли в горючем смоле, нанесите каплю на стекло и подожгите. После сгорания изучите оставшийся след. Если он образован белесыми кругами, то в топливе нет вредных смол. Желтый или коричневый след горения говорит о другом.

Посмотрите на оттенок. Налейте бензин в прозрачную емкость и выучите его на просвет. Качественное горючее будет прозрачным с легким желтоватым (или голубым – для высокооктановых марок) оттенком – без примесей и осадка. Добавьте в жидкость несколько кристаллов марганцовки. Проявление на просвет розового цвета с большой вероятностью говорит о том, что в топливе есть вода.

Следует обратить внимание и на запах бензина. Если чувствуете нотки сероводорода (тухлых яиц) — значит, качество топлива не самое лучшее.

По работе двигателя можно также определить качество бензина. Признаков плохого горючего несколько:

Автомобиль глохнет на холостом ходу или "гуляют" обороты в этом режиме работы двигателя. Обычно это чувствуется не сразу после заправки, а в нескольких километрах езды.

На электродах свечей имеется ярко-красный налет. Значит, в топливе, скорее всего, присадки, повышающие октановое число. Работая на хорошем бензине налет на свечах светло-коричневый.

На топливном фильтре остаются разноцветные следы и накапливается осадок. Этот метод особенно показателен, если вы регулярно заправляетесь на одной АЗС.

Падает приемистость двигателя. Эту проверку лучше производить, заправляясь бензином на сухой бензобак. Если автомобиль хуже заводится, не тянет в горку, плохо набирает скорость – дело, скорее всего, в некачественном горючем.

Определить качество можно и по выхлопу. Заметен дым белого или сизого цвета, а также необычный запах – сигнал, что с бензином что-то не так. Скорее всего, в нем есть конденсат, масло или другие примеси, не сгорающие в цилиндрах.

Напомним, сейчас почти каждый запас бензина, как для авто, так и для генераторов. А что делать, если все канистры заняты или у вас их вообще нет? Об этом рассказали в материале UAportal.

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