Як швидко розплутати ланцюжок: лайфхак з олією

Ланцюжки та браслети часто заплутуються. Вирішити цю проблему доволі непросто, ми починаємо нервувати, смикати прикрасу їв результаті вона пошкоджується чи навіть рветься.

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Але можна акуратно та швидко розплутати ланцюжок за допомогою масла.

Про це пише ukr.media.

Просто нанесіть невеликий шматочок вершкового масла на вузлик та обережно розв’яжіть його, підхопивши шпилькою або голкою. За допомогою цього методу ви розплутаєте вузол не пошкодивши виріб.

Нагадаємо, ми вже писали, як підібрати прикраси до сукні.

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