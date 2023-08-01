Как быстро распутать цепочку: лайфхак с маслом

Цепочки и браслеты часто запутываются. Решить эту проблему довольно непросто, мы начинаем нервничать, дергать украшение и в результате она повреждается или даже рвется.

Читайте также: Вечная классика: какие аксессуары никогда не выйдут из моды

Но можно аккуратно и быстро распутать цепочку с помощью масла.

Об этом пишет ukr.media.

Просто нанесите небольшой кусочек сливочного масла на узелок и осторожно развяжите его, подхватив шпилькой или иглой. С помощью этого метода вы распутаете узел не повредив изделие.

Напомним, мы уже писали, как подобрать украшения к платью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!