Як швидко заснути в будь-яких умовах: 3 лайфхаки, які дійсно працюють

Сон є однією з найважливіших потреб для людини, але в умовах активних бойових дій заснути може бути надзвичайно важко. Обстріли та вибухи не рідко лунають і вдень, і вночі, а страх пропустити сигнал повітряної тривоги також не дозволяє відпочити належним чином.

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Ранок у Великому Місті пропонує кілька технік, які можуть полегшити засипання в умовах війни. За допомогою цих методів ви можете полегшити засипання навіть в умовах війни і забезпечити собі якісний сон, необхідний для відновлення сил та психологічного комфорту.

Дихання 4-7-8: Цей метод дихання використовують практикуючі йоги та люди, які медитують. Техніка 4-7-8 полягає в послідовному виконанні таких дій: глибокий вдих через ніс протягом 4 секунд, затримка дихання на 7 секунд, а потім повільний видих через рот, тривалість якого становить 8 секунд. Повторіть цю вправу 5-10 разів, і вона допоможе вам розслабитися, зняти стрес та заснути. Розслаблення м'язів: Лягаючи на спину, намагайтеся максимально розслабити всі м'язи тіла. Почніть з обличчя і шиї, поступово переходячи до плечей, рук, корпусу та ніг. Уявляйте, як напруга плавно розсіюється і ви віддаєтеся сну. Якщо спочатку не вдасться досягти повного розслаблення, повторіть вправу 1-2 рази. Уявляємо ранок: Якщо інші методи не працюють, спробуйте цей трюк. Уявіть собі, що зараз ранок, і вам треба підніматися через 10 хвилин – ви вмикаєте світло, відправляєтеся робити ранкові справи, виходите на вулицю... Ймовірно, лінь здолає вас, і ви заснете, уявляючи цей сценарій.

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