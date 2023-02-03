Как улучшить качество сна с помощью смартфона: 5 полезных приложений

Сон – это одна из самых важных вещей, которую вы делаете каждый день. В сети рассказали о приложениях для iOS и Android, которые могут улучшить ваш ночной сон и отслеживать, насколько он качественен.

Если вы просыпаетесь утром вздорным, чувствуете сонливость целый день или вам просто интересно, что вы делаете во сне ночью, ваш смартфон способен проанализировать и улучшить привычки сна и улучшить качество жизни.

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Анализируйте сон

Анализируя ночной сон с помощью сна, вы узнаете сколько часов ночью вы спите и насколько этот сон качественный. В этом поможет приложение Sleep Cycle (iOS и Android). Графики точно показывают, сколько времени вы спали, сколько времени вы потратили на каждую фазу сна и часто ли вы меняли положение лежа. Программа использует эти данные, чтобы разбудить вас в идеальное время – когда вы спите очень легко.

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То есть больше не нужно устанавливать будильник на время, достаточно выбрать промежуток времени, в которое хотите, чтобы вас разбудили.

Другое приложение Pillow работает подобным образом, но доступно только для iOS. Это приложение хорошо работает в сочетании с Apple Watch. Если вы держите эти часы на запястье во время сна, каждое движение и дыхание будут записываться.

Храп

Если вы или ваш партнер храпите ночью, тогда это лучше обнаружить раньше и исправить эту проблему. Вы даже можете страдать во сне от апноэ, когда ваше дыхание может останавливаться. Это может помешать вам хорошо отдохнуть. Программа SnoreLab (iOS и Android) записывает звук вашего храпа, а затем сообщает вам, как часто оно происходит. Вы можете прослушать свой храп, чтобы знать, что вы делаете ночью. Также вы получите советы, как этому помочь.

Медитация

Если вам тяжело заснуть ночью, тогда можно попробовать короткий медитации. Вы ведь лучше засыпаете, когда полностью отдохнули и расслабились. Самым известным приложением для медитации является Headspace (iOS и Android). Если вы оформите подписку, вы получите доступ ко всем видам специальных программ, например, для улучшения вашей концентрации или снижения стресса.

Вы также найдете в приложении упражнения и медитации, которые помогут вам лучше заснуть. Приложение Calm (iOS и Android) специально разработано для засыпания. Это приложение рассказывает вам сказку перед сном, чтобы вы могли начать спать полностью расслабленным. К примеру, вы можете послушать историю, помечтать под хорошие звуки для сна или выполнить дыхательные упражнения. Недостатком является то, что подписка стоит дорого, но вы можете попробовать приложение бесплатно.

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