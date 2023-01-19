Як ефективно позбутись неприємного запаху в туалеті без освіжувачів повітря: простий лайфхак

Позбутись поганого запаху в санвузлі допоможе один дешевий та ароматний напій.

Неприємні запахи в туалеті – досить поширене явище, але у мережі розповіли про бюджетний спосіб, який допоможе позбутись смороду, причиною якого може бути сміттєве відро, пральна машинка або котячий лоток.

Спершу слід відзначити, що у ванній кімнаті треба регулярно прибирати та мити унітаз спеціальними засобами, щоб не допустити появи смороду. Зазвичай, коли в туалеті тхне, використовують звичайні освіжувачі повітря, але вони маскують неприємний запах лише на деякий час.

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Однак, остаточно позбутися неприємних запахів можна і за допомогою звичайної кави. Цей спосіб дуже простий та дієвий, до того ж не потрібно витрачати кошти на спеціальні засоби.

Насипте в баночку ароматну каву, бажано – мелену, щоб повністю розкрити її запах. Поставте цю ємність у якомусь непримітному місці у туалеті не закриваючи кришку. За бажання цю баночку з кавою можна декорувати й виставити на якесь більш примітне місце, зробивши власний декор. Так цей саморобний ароматизатор виконуватиме не тільки роль освіжувача повітря, а й прикрашатиме ваш туалет.

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