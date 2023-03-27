Як грім серед ясного неба: три знаки зодіаку чекають великі проблеми у другій половині 2023 року

Друга половина 2023 року виявиться непростим періодом для трьох уродженців зодіакального кола – на них зваляться проблеми, як грім серед ясного неба. Можливі як неприємності на роботі, фінансові втрати, так і сварки з другою половинкою, які можуть призвести до розставання.

За словами астрологів, у зоні ризику Водолії, Тельці, Терези. Доля перевірить їхнє терпіння та здатність справлятися з викликами, але зневірятися не варто.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Плани Водоліїв зруйнує одна несподіванка – вони будуть змушені змінити роботу, а то й місце проживання. Переїзд виявиться для них непростим, уродженцям знаку доведеться залишити свою зону комфорту і починати все з нуля, що може вибити їх із колії. Водоліям також не вистачатиме грошей навіть на найнеобхідніше, їм доведеться перейти до жорсткої економії та визнати, що не все залежить тільки від них.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці зіткнуться із колосальною втратою мотивації – вони раптом зрозуміють, що їхні старання на роботі були марними. Важливий проєкт буде провалений, уродженцям знаку загрожують фінансові втрати та невдоволення керівництва: вони можуть втратити роботу. Тельці можуть зриватися на другій половинці, що тільки погіршить ситуацію: якщо вони не візьмуть себе у руки, то можуть зруйнувати стосунки.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам доведеться зіткнутися з проблемами у професійній сфері. Можливо, на роботі знайдеться людина, яка почне будувати підступи за спиною та розпускати плітки, щоб усунути уродженців знаку з посади. Якщо вони вчасно не відреагують на ситуацію, то можуть втратити роботу. Це спричинить не лише фінансові проблеми, а й депресію, впоратися з якою буде важко.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.