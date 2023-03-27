Как гром среди ясного неба: три знака зодиака ждут большие проблемы во второй половине 2023 года

Вторая половина 2023 года окажется непростым периодом для трех уроженцев зодиакального круга – на них свалятся проблемы, как гром среди ясного неба. Возможны как неприятности на работе, финансовые потери, так и ссоры со второй половинкой, способные привести к расставанию.

По словам астрологов, в зоне риска Водолеи, Тельцы, Весы. Судьба проверит их терпение и способность справляться с вызовами, но отчаиваться не стоит.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Планы Водолеев разрушит одна неожиданность – они будут вынуждены сменить работу, а то и место жительства. Переезд окажется для них непростым, уроженцам знака придется покинуть свою зону комфорта и начинать все с нуля, что может выбить их из колеи. Водолеям также будет не хватать денег даже на самое необходимое, им придется перейти к жесткой экономии и признать, что не все зависит только от них.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы столкнутся с колоссальной потерей мотивации – они вдруг поймут, что их старания на работе были напрасными. Важный проект будет провален, уроженцам знака грозят финансовые потери и недовольство руководства: они могут даже потерять работу. Тельцы могут срываться на второй половинке, что только ухудшит ситуацию: если они не возьмут себя в руки, то могут разрушить отношения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам придется столкнуться с проблемами в профессиональной сфере. Возможно, на работе найдется человек, который начнет строить козни за спиной и распускать сплетни, чтобы сместить уроженцев знака с должности. Если они вовремя не отреагируют на ситуацию, то могут лишиться работы. Это повлечет за собой не только финансовые проблемы, но и депрессию, справиться с которой будет трудно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.