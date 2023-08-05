Як зберігати продукти у спеку без холодильника: корисні поради

Серпень – це час, коли температура повітря може перевищувати 30 градусів. В такі дні холодильник стає незамінним помічником у збереженні продуктів, особливо майонезних салатів, морепродуктів та тортів.

Але на щастя, є деякі продукти, які можна зберігати свіжими й без холодильника навіть у спекотний період, пише видання Новини Вінниці.

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Овочі та фрукти

Для збереження овочів та фруктів холодильник не завжди є обов'язковим. Просто упакуйте ці продукти в мішечки або пакети і помістіть у прохолодне місце. Такий метод також підходить для картоплі. Морквину та буряк можна зберігати, помістивши їх в ящик, заповнений піском.

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М'ясо

Щоб зберегти м'ясо свіжим, оберіть кожен шматок папером, а потім рушником, і помістіть у металевий контейнер на вулиці або балконі. Також можна складати м'ясо в каструлю або скляні банки, розкладаючи шари солі між ними. Сало можна зберігати, засоливши його: посипте сіллю та обгорніть у папір. Ковбасу достатньо згорнути у серветку, змочену у солоній воді, та помістити в прохолодне місце.

Риба

Щоб зберегти свіжість риби, очистіть її від луски та нутрощів, промийте та обсушіть паперовим рушником. Покладіть рибу у миску зі сіллю та металевим дном, а потім помістіть в прохолодне місце. Перед приготуванням риби добре промийте її та обсушіть.

Масло та сир

Для збереження вершкового масла, обгорніть його в пергамент, покладіть у контейнер і залийте прохолодною підсоленою водою. Покладіть на верх тарілку з чимось важким і залиште на балконі або в прохолодному місці. Сир можна зберігати, завернувши його в папір та помістивши у пакет, щоб запобігти висиханню.

Молоко та сметана

Молоко можна довго зберігати, підсоливши та довівши його до кипіння, додавши 1,5 чайних ложки соди на 3 літри молока, а потім розлити його в сухі та чисті банки. Сметану краще зберігати в скляних банках, зануривши їх у холодну воду.

Хліб

Хлібобулочні вироби добре переносять теплу погоду, але для довготривалого збереження їх краще нарізати на шматки та розташувати на деко, щоб уникнути прилипання. Поставте їх у провітрене приміщення, щоб наступного дня мати смачні сухарі. За бажанням, можна поласувати їх з додаванням улюблених спецій або солі.

Яйця

Курячі яйця можна зберігати при кімнатній температурі до 2 тижнів, але для більш тривалого збереження кожне яйце можна обгорнути папером та помістити у контейнер у прохолодне місце.

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