Як правильно обрати смачний кавун у липні: поради від фахівця

Авторка українського Instagram-блогу під назвою "Рецепти, смачні поради, город та теплиця" поділилася простими порадами щодо вибору смачного та корисного кавуна.

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У своєму блозі авторка зазначила, що кавуни можуть містити важкі метали, такі як свинець, який часто знаходиться в вихлопних газах. Тому краще купувати кавуни в магазинах або на критих ринках, а уникати покупок у продавців, які розташовані вздовж доріг.

Експертка надала кілька порад щодо вибору кавуна. Вона рекомендує обирати кавуни з жовтим кольором, оскільки вони зазвичай є солодшими, навіть якщо меншого розміру. Також варто спробувати кавуни без кісточки, оскільки вони вважаються більш смачними в порівнянні з традиційними кавунами.

"Рекомендую купувати кавуни витягнутої форми, вирощені в південних регіонах, особливо в Азії. В найближчі роки на жаль, кавунів з Херсонщини буде менше. Уже зараз почали вирощувати кавуни в інших регіонах України, проте найсмачніші, на мою думку, все ж таки приходять з Узбекистану. Ми звикли до узбецьких динь, але їхні кавуни також дуже смачні та солодкі. Тому раджу", – підкреслила авторка блогу.

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