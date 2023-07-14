Смачний перекус по-грецьки: рецепт салату панцанелла з кавуном та фетою
Салат панцанела з медом і кавуном є сумішшю грецької та італійської кухні. Його можна готувати як повноцінну страву, а також для перекусу.
Інгредієнти:
Черствий хліб – 15 г
Томати – 4 шт.
Перець червоний солодкий – 1 шт.
Цибуля червона ріпчаста – 1 шт.
Огірок свіжий – 1 шт.
Кавун – 80 г
Оливки чорні без кісточки – 3 ст. л.
Сир фета – 4 ст. л.
Базилік, гілочка – 5 г
Мʼята – 5 г
Мед – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Для заправки
Грецький йогурт – 1 ст. л.
Оливкова олія – 2 ст. л.
Лимон, сік – 1 ст. л.
Орегано сушене – 1/2 ч. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування: Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт
Спосіб приготування:
1. Кавун наріжте кубиками, хліб подрібніть на шматочки або візьміть сухарики. Помідори, цибулю й огірки наріжте. Викладіть усі інгредієнти за вийнятком фети в миску.
2. Всі інгредієнти для заправки змішайте в невеликій банці та струсіть. Додайте заправку для салату та перемішайте.
3. Розкришіть фету та посипте салат зверху, збризніть медом, додайте сіль і перець.
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