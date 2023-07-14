Вкусный перекус по-гречески: рецепт салата панцанелла с арбузом и фетой
Салат панцанела с медом и арбузом является смесью греческой и итальянской кухни. Его можно готовить как полноценное блюдо, а также для перекуса.
Ингредиенты:
Черствый хлеб – 15 г
Томаты – 4 шт.
Перец красный сладкий – 1 шт.
Лук красный репчатый – 1 шт.
Огурец свежий – 1 шт.
Арбуз – 80 г
Оливки черные без косточки – 3 ст. л.
Сыр фета – 4 ст. л.
Базилик, веточка – 5 г
Мята – 5 г
Мед – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Для заправки
Греческий йогурт – 1 ст. л.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Лимон, сок – 1 ст. л.
Орегано сушеное – 1/2 ч. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления: Быстрый венгерский салат из огурца за 10 минут: простой рецепт
Способ приготовления:
1. Арбуз нарежьте кубиками, измельчите хлеб на кусочки или возьмите сухарики. Помидоры, лук и огурцы нашинкуйте. Выложите все ингредиенты за исключением феты в миску.
2. Все ингредиенты для заправки смешайте в небольшой банке и встряхните. Добавить заправку для салата и перемешайте.
3. Покрошите фету и посыпьте салат сверху, сбрызните медом, добавьте соль и перец.
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