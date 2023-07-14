Вкусный перекус по-гречески: рецепт салата панцанелла с арбузом и фетой

Салат панцанела с медом и арбузом является смесью греческой и итальянской кухни. Его можно готовить как полноценное блюдо, а также для перекуса.

Ингредиенты:

Черствый хлеб – 15 г

Томаты – 4 шт.

Перец красный сладкий – 1 шт.

Лук красный репчатый – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Арбуз – 80 г

Оливки черные без косточки – 3 ст. л.

Сыр фета – 4 ст. л.

Базилик, веточка – 5 г

Мята – 5 г

Мед – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Для заправки

Греческий йогурт – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимон, сок – 1 ст. л.

Орегано сушеное – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

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Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления: Быстрый венгерский салат из огурца за 10 минут: простой рецепт

Способ приготовления:

1. Арбуз нарежьте кубиками, измельчите хлеб на кусочки или возьмите сухарики. Помидоры, лук и огурцы нашинкуйте. Выложите все ингредиенты за исключением феты в миску.

2. Все ингредиенты для заправки смешайте в небольшой банке и встряхните. Добавить заправку для салата и перемешайте.

3. Покрошите фету и посыпьте салат сверху, сбрызните медом, добавьте соль и перец.

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