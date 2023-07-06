Бюджетная закуска, которую можно использовать в качестве заправки для салата: Как приготовить свеклу с чесноком по-гречески

Если при упоминании слова "свекла" вы сразу думаете об украинском борще, то вот вам еще один интересный рецепт. Закуска из свеклы и чеснока – ароматное блюдо в греческом стиле, которое можно использовать в качестве заправки для разных салатов.

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Этот рецепт позволяет приготовить блюдо, которое можно хранить долгое время, и не нужно постоянно проводить время на кухне, когда оно понадобится. Если вам нравится более пикантный вкус, добавьте к закуске больше специй. Перец придаст ей остроту, а ароматные травы сделают вкус более насыщенным.

Как приготовить свеклу с чесноком в греческом стиле

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Ингредиенты на 4 порции:

2-3 шт. свеклы;

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. оливкового масла;

50 мл винного уксуса;

1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

Хорошо помойте свеклу. Отварите их до готовности: свеклу варите около 45-60 минут. Когда свекла остынет, очистите ее; Нарежьте свеклу на ломтики толщиной 1 см. Положите ее плотными слоями в чистую сухую банку, чередуя с измельченным чесноком. Оставьте 1-2 см свободного места до края банки; Растворите соль в стакане воды и налейте ее в банк на две трети. Добавьте винный уксус и оливковое масло. Если останется пространство, заполните его свеклой; Плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник на 2-3 дня.

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