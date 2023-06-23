Быстрый венгерский салат из огурца за 10 минут: простой рецепт

Очень легкий и освежающий летний салат из огурцов понравится каждому. У него необычный способ приготовления и пикантный вкус, который порадует гурманов. Обратите внимание, что салату нужно настояться несколько часов перед подачей.

Ингредиенты:

– огурец – 500 г

– соль – 20 г

– чеснок, зубчики – 2 шт.

– сахар – 40 г

– Уксус – 30 мл

– Сметана – 160 г

– Перец черный молотый – по вкусу

– Паприка молотая – по вкусу

– Укроп, веточка – по вкусу

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Способ приготовления;

1. Вымойте и очень тонко нарежьте огурцы. Лучше всего сделать это с помощью овощерезки.

2. Огурцы посолите и поставьте в холодильник на 60-90 минут. Слейте воду и хорошо отожмите огурцы руками.

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3. Добавьте к огурцам измельченный чеснок. Заправьте салат сметаной, уксусом, сахаром, перцем и паприкой, перемешайте. Отправьте холодильник на несколько часов. Перед подачей присыпьте сверху паприкой и измельченным укропом.

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