Швидкий угорський салат з огірка за 10 хвилин: простий рецепт

Надзвичайно легкий та освіжаючий літній салат з огірків сподобається кожному. В нього незвичний спосіб приготування та пікантний смак, який порадує гурманів. Зверніть увагу, що салату потрібно настоятись кілька годин перед подачею.

Інгредієнти:

– Огірок – 500 г

– Сіль – 20 г

– Часник, зубчики – 2 шт.

– Цукор – 40 г

– Оцет – 30 мл

– Сметана – 160 г

– Перець чорний мелений – за смаком

– Паприка мелена – за смаком

– Кріп, гілочка – за смаком

Читайте також: Легкий літній салат з булгуром за 15 хвилин: готувати дуже просто та дешево

Спосіб приготування;

1. Вимийте та дуже тонко наріжте огірки. Найкраще зробити це за допомогою овочерізки.

2. Огірки посоліть і поставте в холодильник на 60-90 хвилин. Злийте воду і добре відіжміть огірки руками.

Відео дня

3. Додайте до огірків подрібнений часник. Заправте салат сметаною, оцтом, цукром, перцем і паприкою, перемішайте. Відправте холодильник на кілька годин. Перед подачею присипте зверху паприкою та подрібненим кропом.

Радимо також звернути увагу на рецепт салату з редискою та бананом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!