Євген Клопотенко поділився рецептом салату з редискою та бананом
Хрумка редиска чудово поєднується з ніжністю банана. Їх незвичний смак балансує порей та цукіні. Спробувавши один раз, ви будете готувати цей салат знову і знову.
Інгредієнти:
– 2 банани
– 150 г редиски
– 150 г цукіні
– 50 г цибулі порей
– 2 ст. л. лимонного соку
– 2 ст. л. оливкової олії
– сіль та перець за смаком
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Спосіб приготування:
1. Редиску, цибулю-порей і цукіні добре вимийте та наріжте – цибулю кружальцями, цукіні – довгими шматочками.
2. Банани очистьте та тонко наріжте.
3. Заправка: змішайте лимонний сік з оливковою олією.
4. Все змішайте та полийте заправкою. Додайте сіль та перець.
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