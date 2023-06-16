Евгений Клопотенко поделился рецептом салата с редиской и бананом

Хрустящая редиска прекрасно сочетается с нежностью банана. Их необычный вкус балансирует порей и цуккини. Попробовав один раз, вы будете готовить этот салат снова и снова.

Ингредиенты:

– 2 банана

– 150 г редиса

– 150 г цуккини

– 50 г лука порей

– 2 ст. л. лимонного сока

– 2 ст. л. оливкового масла

– соль и перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Редис, лук-порей и цуккини хорошо вымойте и нарежьте – лук кружочками, цуккини – длинными кусочками.

2. Бананы очистите и тонко нарежьте.

3. Заправка: смешайте лимонный сок с оливковым маслом.

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4. Все смешайте и полейте заправкой. Добавьте соль и перец.

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