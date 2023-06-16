Евгений Клопотенко поделился рецептом салата с редиской и бананом
Хрустящая редиска прекрасно сочетается с нежностью банана. Их необычный вкус балансирует порей и цуккини. Попробовав один раз, вы будете готовить этот салат снова и снова.
Ингредиенты:
– 2 банана
– 150 г редиса
– 150 г цуккини
– 50 г лука порей
– 2 ст. л. лимонного сока
– 2 ст. л. оливкового масла
– соль и перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Редис, лук-порей и цуккини хорошо вымойте и нарежьте – лук кружочками, цуккини – длинными кусочками.
2. Бананы очистите и тонко нарежьте.
3. Заправка: смешайте лимонный сок с оливковым маслом.
4. Все смешайте и полейте заправкой. Добавьте соль и перец.
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