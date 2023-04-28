Як зберігати зимове взуття, щоб воно займало менше місця: поради господинь

У маленьких квартирах зимове взуття зберігають на балконі. Але так робити не можна. Від перепадів температур на балконі взуття може розклеїтись.

Крім того, небажано зберігати взуття у герметично закритих контейнерах. За деякий час на взутті може з‘явитись пліснява чи грибок. Обов’язково кладіть у коробку до взуття подушечки з силіконовими кульками, які поглинають зайву вологу.

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Де зберігати зимове взуття

Найкраще взуття зберігати в шафі. Перед пакуванням до коробки помийте взуття, шнурки виперіть. Дочекайтесь повного висихання взуття, покладіть в коробку з ним подушечку з силіконовими кульками, яка захищає від надмірної вологості. Між парою взуття можете покласти зім'ятий папір, щоб черевики не доторкались один до одного.

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Якщо у вас є місце в квартирі чи будинку, зробіть взуттєву шафу, на полички якої ви зможете розставляти взуття в залежності від сезону. Зимові черевики на полицях можна зберігати компактно – поставте один черевик носком до стінки, а інший – п'ятою до стінки. Таким чином взуття займе менше місця.

Заборони щодо зберігання взуття:

– не зберігайте взуття в надто теплих/холодних місцях чи в місцях з підвищеною вологістю - речі можуть пересохнути або запліснявіти;

– не дозволяйте сонячним променям потрапляти на взуття;

– не зберігайте взуття в щільно закритих контейнерах чи пакетах, взуття має "дихати".

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