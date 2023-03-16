Скорочує термін служби: де категорично заборонено зберігати взуття

Як заборонено зберігати взуття - як треба зберігати взуття вдома

Вже настав час змінювати зимове взуття на весняне. Тому багато хто робить помилку, при зберіганні.

У деяких місцях категорично заборонено зберігати взуття. Серед таких місць – навіть балкон.

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Яких місць краще уникати для зберігання взуття

Взуття краще не тримати на балконі, особливо влітку. Висока температура та перепади температури небезпечні для чобіт та черевиків. Взуття може розклеїтись через спекотну погоду.

Не треба зберігати зимове взуття у контейнерах, боксах чи лотках, які не можуть пропускати повітря. Оскільки так на взутті може завестися пліснява та грибок.

Коли зберігаєте взуття вдома, то варто додати до них подушечки з силіконовими кульками. Зазвичай вони йдуть при покупці взуття у коробці. Подушечки будуть поглинати зайву вологу.

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Найкраще місце для зберігання взуття

Найкраще взуття зберігати у шафі. Перед тим, як його ставити туди, треба ретельно почистити його, помити та видалити бруд. Також потрібно випрати шнурки.

Не забувайте, перед тим, як ставити взуття до шафи, воно має бути сухим. В середину можна покласти папір. Потім пару помістіть до коробки, але розділіть її папером чи картоном.

Досить зручно тримати взуття у спеціальній взуттєвій шафі. Знизу можна поставити чоботи, а посередині черевики. А на найменших полицях – кеди, кросівки і туфлі з босоніжками.

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Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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