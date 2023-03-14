Навіщо класти поліетиленовий пакет у машинку під час прання

Існує цікавий лайфхак, який полягає в тому, що варто покласти поліетиленовий пакетик у пральну машину разом з речами. На перший погляд, це може здатися дивним, проте насправді це може допомогти зробити речі чистішими та навіть заощадити пральний порошок.

Читайте також: Щоб пральна машинка прала речі ідеально, робіть раз в місяць цю процедуру

Переваг використання поліетиленового пакетика в пральній машині декілька. По-перше, він може допомогти у зборі забруднень, через те, що він привертає до себе всі волосся, ворс та інші частки. По-друге, він може економити порошок для прання, оскільки в процесі кручення барабана мийний засіб розчиниться відмінно.

Відео дня

Щоб отримати найкращий результат, важливо використовувати поліетиленовий пакет без написів або малюнків, а також зберігати температуру води не вище 40 градусів Цельсія. Прозорий пакет, який є достатньо великим та тонким – є найкращим варіантом для досягнення бажаного ефекту.

Використання поліетиленового пакетика в пральній машині може бути надзвичайно корисним. Він допоможе зберегти чистоту речей та заощадити порошок для прання, тож варто спробувати цей лайфхак і побачити, які результати він принесе.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!