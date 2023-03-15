Як ефективно очистити матрац від плям перекисом водню

Чистота – невід'ємна частина здорового та комфортного життя. Чистка матраца може вплинути на ваше самопочуття.

Підтримка чистоти матраца часто не береться до уваги, але може відігравати важливу роль у підтримці здоров'я та комфорту. UAportal підготував поради щодо найкращого способу глибокого очищення.

Порада 1

Пропилососьте – почніть з видалення будь-якого сміття з верхньої поверхні матраца за допомогою вертикального пилососа або ручного пилососа з насадкою-щіткою. Переконайтеся, що ви проникли в усі куточки каркасу ліжка для ретельного очищення. Не натискайте надто сильно на пилосос, щоб не пошкодити матеріал самого ліжка.

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Порада 2

Дезодоруйте – рясно посипте харчовою содою всю поверхню матраца, приділяючи більше уваги тим місцям, які схильні до пітливості, наприклад, навколо голови або на рівні ніг, де ноги можуть упиратися в матрац під час сну. Залиште на ніч, щоб ефект був максимальним, а вранці пропилососьте вертикальним пилососом з насадкою-щіткою на повній потужності (не на мінімальній).

Порада 3

Обробка плям – якщо є сильні плями, такі як плями крові або поту, використовуйте розбавлений перекис водню (1 частина води + 1 частина перекису водню). Нанесіть її на уражену ділянку за допомогою тканини або паперового рушника до повного зникнення плями, потім змийте залишки холодною водою за допомогою вологої тканини/рушника/губки і т.д.

Після цього залиште вологу ділянку на ніч, не турбуючись, до природного висихання вранці. За необхідності повторіть процес залежно від тяжкості плями.

Нагадаємо, UAportal розповів про дієві способи, які допоможуть почистити трубу у ванній від волосся. Часто засмічення стоку викликають неприємний запах та затримують воду, тому проблему слід швидко вирішити.

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