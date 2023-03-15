Как эффективно очистить матрас от пятен перекисью водорода

Чистота – неотъемлемая часть здоровой и комфортной жизни. Чистка матраса, может оказать влияние на ваше самочувствие.

Поддержание чистоты матраса часто упускается из виду, но может играть важную роль в поддержании здоровья и комфорта. UAportal подготовил советы по наилучшему способу глубокой очистки.

Совет 1

Пропылесосьте – начните с удаления любого мусора с верхней поверхности матраса с помощью вертикального пылесоса или ручного пылесоса с насадкой-щеткой. Убедитесь, что вы проникли во все уголки каркаса кровати для тщательной очистки. Не нажимайте слишком сильно на пылесос, чтобы не повредить материал самой кровати.

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Совет 2

Дезодорируйте – обильно посыпьте пищевой содой всю поверхность матраса, уделяя больше внимания тем местам, которые склонны к потливости, например, вокруг головы или на уровне ног, где ноги могут упираться в матрас во время сна. Оставьте на ночь, чтобы эффект был максимальным, а утром пропылесосьте вертикальным пылесосом с насадкой-щеткой на полной мощности (не на минимальной).

Совет 3

Обработка пятен – если есть сильные пятна, такие как пятна крови или пота, используйте разбавленную перекись водорода (1 часть воды + 1 часть перекиси водорода). Нанесите ее на пораженный участок с помощью ткани или бумажного полотенца до полного исчезновения пятна, и затем смойте остатки холодной водой с помощью влажной ткани/полотенца/губки и т.д.

После этого оставьте влажный участок на ночь, не беспокоясь, до естественного высыхания утром. При необходимости повторите процесс в зависимости от тяжести пятна (пятен).

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