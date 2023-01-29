Как сделать матрас жестче или мягче: действенные лайфхаки в домашних условиях

Хорошая и качественная спальная поверхность имеет достаточно высокую стоимость, поэтому ее обычно тщательно выбирают и покупают на длительное время. Изучая характеристики матрасов, каждый из покупателей предпочитает наиболее подходящий вариант, отталкиваясь от своих пожеланий. В большинстве своем внимание уделяется степени жесткости ортопедического изделия.

На момент покупки спальная поверхность отвечает всем требованиям, поэтому на ней удобно проводить ночной отдых. Однако со временем может возникнуть желание иметь более мягкий или наоборот жесткий матрас. Что делать в этих случаях? Ведь не каждый способен выделить средства из семейного бюджета на покупку новой спальной поверхности. К тому же имеющийся матрас еще не отслужил свое и выбрасывать его совсем не хочется.

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Как сделать матрас более мягким

С помощью мягкого топера можно снизить жесткость матраса. Его можно использовать в следующих случаях:

для смягчения основного матраса и выравнивания его поверхности;

для придания спальному месту ортопедических свойств;

для повышения удобства во время ночного сна на диване или раскладушке.

Наиболее распространенные изделия со следующими наполнителями:

Пенополиуретан. Современный аналог морально устаревшего поролона. Это самый мягкий из применяемых наполнителей. Он позволяет сделать диван или матрас мягким, но служит недолго. Со временем пенополиуретановая пена теряет первоначальную форму и упругость. Топперы из ППУ стоят очень дешево.

Струтофайбер. Топперы с этим наполнителем имеют среднюю жесткость. Состоят из полиэфирного волокна, смешанного с хлопком, льном или шерстью (кокосовая койра не используется). Синтетические добавки придают топперу упругость, а естественные – улучшают терморегуляцию и повышают паропроницаемость.

Пена с памятью формы. Современный наполнитель средней жесткости, обладающий свойством под влиянием температуры тела изменять форму. Спать на таком топпере очень удобно, но нарушается теплообмен и немного повышается температура тела. Топпер из пены с памятью формы стоит дороже своих аналогов и имеет минимальную толщину.

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Латекс. Материал искусственного или природного происхождения. Вспененный латекс имеет среднюю жесткость, не нарушает термо- и влагообмен, хорошо поддерживает позвоночник и имеет длительный срок эксплуатации. Натуральный латекс обладает лучшими эксплуатационными свойствами, чем синтетический, но теперь из него стоит дороже.

Выбирая топпер для придания спальному месту мягкости, обращайте внимание на его толщину. Она должна соответствовать массе тела человека. Чем больше вы весите, тем толще нужен топер.

Чтобы смягчить матрас для спящего весом 80 кг, подойдет наполнитель толщиной 5 см. Но, если вы предпочитаете пеню, нужен будет теперь толщиной 8 см, иначе не будет обеспечен надлежащий ортопедический эффект.

Как сделать матрас более жестким

Чтобы сделать матрас более жестким, что необходимо в случае возникновения проблем с грудным отделом позвоночника или для устройства спального места ребенка, используются жесткие топеры на основе пенополиуретана или кокосовой койры. Этот материал является волокнами, которые полностью натуральны, гипоаллергенны и не наносят вред здоровью человека.

Койра бывает двух видов:

Прессованная. Наиболее жесткий топер из всех возможных. Ее эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего. Такая койра служит недолго, быстро крошится и используется только для изготовления самых дешевых изделий. Латексированная. Волокна смешанные с латексом. Топпер на такой основе получается более эластичным, упругим и устойчивым к деформации. Можно выбрать изделие с разным соотношением койры и латекса. Чем больше латекса, тем мягче будет топер. Наиболее распространенное соотношение – 1 к 1.

Как видите, сменить жесткость спального места довольно легко. Для этого достаточно подобрать топпер с правильным наполнителем.

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