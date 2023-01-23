Спасаем обои: чем легко оттереть следы ручки, карандаша и фломастера со стены

Вопрос о том, чем оттереть следы от ручки, фломастера и карандаша из обоев рано или поздно обязательно возникнет, поэтому следует приготовиться к этому и сохранять спокойствие. Первые робкие попытки вашего ребенка показать всему миру свой художественный талант, или написать, что он думает о соседской кошке, недостойны вашей истерики. Сегодня говорим о самых действенных и доступных методах чистки стен.

Начать придется заранее, ведь лучше не допустить появления критической ситуации, чем разбираться с ее последствиями. Если у вас дома растет маленький Пикассо, предусмотрительность никто не отменял.

При покупке обратите внимание на те модели, на которых лишний штрих мог бы потеряться и выглядеть незаметно.

Если вы купите обои под покраску, то тоже проявите свое творчество, но уже поверх искусства ребенка.

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Обязательно купите полотна с запасом, чтобы появилась возможность просто переклеить испорченный участок.

Вы также можете воспользоваться прозрачной пленкой, которая лепится на стены и терпит как грязные отпечатки пальцев, так и рисунки ваших малышей.

Как очистить обои от фломастера

Если творчество с листа бумаги перекочевало на стену, то лучше привлечь малыша к совместному очищению. Чтобы разобраться, как убрать фломастер из обоев, следует исходить из вида фломастера.

Важно! Перед тем, как приступить к чистке видного места, попробуйте любое средство на небольшом участке, который надежно спрятан от глаз. Это может быть место на стене за кроватью или шкафом. Только после эксперимента на них, можете приступить к очистке основной стены.

Фломастеры на спиртовой основе

В этом случае очистить обои от фломастера будет не так просто. Прежде всего, запомните, что вам придется применять спирт. Кроме этого следует запастись ватными дисками для снятия макияжа. Смачивайте в спирте диск, после чего постепенно удаляйте загрязнение.

Сок лимона. Смешайте в равных частицах спирт с лимонным соком. Промокните проблемную зону диском с полученным раствором, затем промокните сухой тканью. Повторяйте очередность исчезновения пятен.

Можно попробовать воспользоваться школьной двусторонней стиральной резинкой для карандашей. Подтирать каракули нужно той стороной, которая предназначена для шариковой ручки. В этом случае вы рискуете испортить верхний слой покрытия, но при аккуратном проведении работ последствия будут практически незаметны.

Важно! Такой вариант подходит только в тех случаях, когда комната оклеена обоями светлых тонов, в идеале – белыми.

Перекись водорода. Придет на помощь тогда, когда убрать нужно яркий след от фломастера. Следы побледнеют в 10 раз, от чего их наличие станет практически незаметным.

В специализированных магазинах или на прилавках с бытовой химией можно найти средство, разработанное специально для выведения пятен из стен.

Фломастеры на водной основе

Легче всего и проще справиться со следами творчества с помощью купленных средств. Чаще всего это кислородсодержащие пятновыводители, которые используются для борьбы со следами на ткани. Инструкция по использованию проста: состав наносится ватной палочкой или кисточкой для рисования на пятно, остается на 30 минут, после чего вытирается влажной губкой или тряпкой.

В качестве альтернативы подойдет перекись водорода. Просто обмакните небольшой кусочек ваты или подобный материал, и обработайте проблемную зону. В то же время, старайтесь не задеть чистые места. Продолжайте обработку до тех пор, пока следы полностью не побледнеют.

В любом отделе супермаркета можно приобрести специальные салфетки, содержащие спирт, изготовленные для выведения грязи.

Многие хозяйки рекомендуют использовать обычную белую зубную пасту. Ее наносят на детские рисунки, а через 10 минут стирают мягкой тканью.

Как удалить из обоев ручку

Опытные хозяйки умело пользуются несколькими действенными методами. Чтобы узнать, как удалить шариковую ручку из обоев, следует разобраться с материалом, из которого они сделаны.

Виниловые виды обоев

Вывести чернила шариковой ручки из винилового покрытия можно следующими способами:

Подойдет самый простой мыльный раствор. Приготовить его просто: растворить немного стружки хозяйственного мыла в теплой воде. После этого на 3-5 минут нанести состав на загрязненные участки и смыть, применяя ватный тампон или сухую тряпку.

Марганцовку разведите в 7% уксусе, чтобы получился насыщенный фиолетовый оттенок раствора. Нанесите состав на вату и обработайте загрязненные места. Оставшиеся разводы протрите перекисью водорода.

Важно! Если работать диском вам неудобно, то вооружитесь кисточкой для рисования. При нанесении двигайтесь от краев к центру.

Берите по 10 г лимонной и щавелевой кислоты на 100 мл воды. Соедините компоненты и нанесите состав на губку. После этого аккуратно протрите пятна.

Бумажные поверхности

С этими материалами следует быть более осторожными. В первую очередь постарайтесь вывести ручку из обоев, украшенных узорами, рисунками и орнаментами. Для этого соедините нашатырь с водой в ½ пропорции. После этого протрите раствором загрязненные участки.

Может помочь меламиновая губка. Этот продукт в настоящее время мега-популярный как эффективный очиститель практически всех типов пятен и грязи.

В этой ситуации поможет проверенное средство "Белье". При работе с этим препаратом особенно тщательно следите за руками. Агрессивный состав может отрицательно повлиять на кожу при длительном контакте.

Не забывайте, чтобы убрать чернила из обоев, можно воспользоваться проверенным спиртом-денатуратом. Нанесите спирт на изображенные места с помощью сухого тканевого лоскута или тампона.

Свежие следы от ручки оттираются лимонным соком. Для этого разрежьте лимон на две половинки и срезом протрите искусство.

Как очистить следы карандаша

Ребенок чаще всего оставляет следы своего творчества в виде карандашных узоров. И не всегда он прост, часто цветной или восковой. Вашему вниманию самые эффективные способы вывода:

чтобы стереть карандаш с обоев, потрите его мягкой школьной резинкой;

чтобы очистить рифленые поверхности, потрите их зубной щеткой, смоченной в мыльном растворе;

смочите ватную палочку в растворителе и обведите рисунок на виниловых обоях по контуру, после чего промойте участок мыльным раствором.

Как вы убедились, удалить с обоев следы чернил, карандаша, ручки или фломастера вполне реально. Нет 100% гарантии, что ваши стены приобретут идеальную чистоту, но попробовать все-таки нужно.

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