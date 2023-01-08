Спасет от пыли и грязи: как пищевая пленка поможет облегчить уборку

Часто привычные нам бытовые предметы оказываются более полезными в деле, для которого они не созданы. Такая участь выпала и пищевой пленке. Казалось бы, чем может быть полезна стрейч-пленка в повседневной жизни, кроме герметичной упаковки пищевых продуктов? На самом деле она станет настоящей защитницей поверхностей на вашей кухне и не только.

Давайте вспомним, сколько раз в год вы заглядываете на антресоль ваших кухонных шкафчиков или протираете пыль на поверхности комнатных шкафов. Каждый раз уборка в этих местах доставляет дискомфорт, ведь лазить на гору еженедельно, чтобы поддерживать чистоту не всегда есть желание, а тем более время. Здесь на помощь придет пищевая пленка.

Подготовьте рулон и ножницы или острый нож. Протрите влажной тряпкой поверхность шкафа, которую в дальнейшем хотите защитить от пыли и жира, вытрите насухо. Раскатайте рулон стрейч-пленки вдоль чистой поверхности и отрежьте необходимую длину. Важно, не отрезать пленку в воздухе, поскольку она имеет свойство плотно слипаться – это добавит вам лишних хлопот. Если поверхности вашей мебели не боится влаги, то на краешки пленки можно нанести чуть-чуть воды из распылителя, тогда она легче и быстрее прилипнет. Через несколько недель посмотрите на результат эксперимента – пленка соберет на себе всю пыль, после чего придется только свернуть ее в небольшой шарик и выбросить. К тому же ее прозрачный материал позволяет незаметно защищать поверхности, в отличие от старого метода с газетами.

Видео дня

Этим лайфхаком воспользовалась блоггер Елена в TikTok. Как видно на видео, после снятия грязной пленки, шкаф остается чистым и не требует защелки жирной пыли. Этот способ можно использовать и на полках холодильника.

Пленка также пригодится, когда вам необходимо защитить стены. Стоит отметить, что этот метод будет работать только на поверхности плитки. Когда в очередной раз запланируете приготовление большого ужина, запасайтесь рулоном стрейч-пленки. Чтобы фартук вашей кухни остался чистым, распылите на него небольшое количество воды и отрежьте необходимую длину пленки, которая закроет стену у рабочей поверхности и плиты. Прикрепите пленку на стену. В конце приготовления просто снимите загрязненную пленку, а передник вытрите насухо. Это значительно сэкономит время, которое вы проведете для уборки кухни.

Стоит отметить, что в интернете можно найти более прочные и долговечные способы защиты поверхностей. К примеру, на зарубежных сайтах часто появляются предложения с электростатической пленкой для защиты стен. Она крепится практически на все поверхности и поможет вам избежать лишней уборки.

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