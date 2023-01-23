Рятуємо шпалери: чим легко відтерти сліди ручки, олівця та фломастера зі стіни

Питання про те, чим відтерти сліди від ручки, фломастеру та олівця зі шпалерів рано чи пізно обов'язково виникне, тому слід приготуватися до цього та зберігати спокій. Перші боязкі спроби вашої дитини показати всьому світу свій художній талант, або написати, що він думає про сусідську кішку, не варті вашої істерики. Сьогодні говоримо про найдієвіші та доступніші методи чищення стін.

Почати доведеться заздалегідь, адже краще не допустити появу критичної ситуації, ніж розбиратися з її наслідками. Якщо у вас вдома росте маленький Пікассо, передбачливість ніхто не скасовував.

При покупці зверніть увагу на ті моделі, на яких зайвий штрих міг би загубитися, і виглядати непомітно.

Якщо ви купите шпалери під фарбування, то також виявите свою творчість, але вже поверх мистецтва дитини.

Обов'язково купіть полотна "із запасом", щоб з'явилася можливість просто переклеїти зіпсовану ділянку.

Ви можете також скористатися прозорою плівкою, яка ліпиться на стіни і терпить як брудні відбитки пальців, так і малюнки ваших малюків.

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Як очистити шпалери від фломастера

Якщо творчість з аркуша паперу перекочувала на стіну, то краще залучити малюка до спільного очищення. Щоб розібратися, як прибрати фломастер зі шпалер, слід виходити від виду фломастера.

Важливо! Перед тим, як взятися за чистку видного місця, спробуйте будь-який засіб на невеликій ділянці, яка надійно захована від очей. Це може бути місце на стіні за ліжком або шафою. Тільки після експерименту на них, можете приступити до чищення основної стіни.

Фломастери на спиртовій основі

В даному випадку очистити шпалери від фломастера буде не так просто. Насамперед запам'ятайте, що вам доведеться застосовувати спирт. Крім цього слід запастись ватними дисками для зняття макіяжу. Змочуйте у спирті диск, після чого видаляйте забруднення поступово.

Сік лимона. Змішайте в рівних частках спирт із лимонним соком. Промокніть проблемну зону диском з отриманим розчином, потім промокніть сухою тканиною. Повторюйте черговість до зникнення плям.

Можна спробувати скористатися шкільною двосторонньою стиральною гумкою для олівців. Підтирати каракулі потрібно тим боком, який призначений для кулькової ручки. У цьому випадку ви ризикуєте зіпсувати верхній шар покриття, але при акуратному проведенні робіт наслідки будуть практично непомітні.

Важливо! Такий варіант підходить тільки в тих випадках, коли кімната обклеєна шпалерами світлих тонів, в ідеалі – білими.

Перекис водню. Прийде на допомогу тоді, коли прибрати потрібно яскравий слід від фломастера. Сліди збліднуть у 10 разів, від чого їхня наявність стане практично непомітною.

У спеціалізованих магазинах або на прилавках з побутовою хімією можна знайти засіб, розроблений спеціально для виведення плям зі стін.

Фломастери на водній основі

Найлегше і простіше впоратися зі слідами творчості за допомогою куплених засобів. Найчастіше це кисневмісні засоби для виведення плям, які використовуються для боротьби зі слідами на тканині. Інструкція з використання проста: склад наноситься ватяною паличкою або пензликом для малювання на пляму, залишається на 30 хвилин, після чого витирається вологою губкою або ганчіркою.

Як альтернатива підійде перекис водню. Просто обмакніть невеликий шматочок вати або подібний матеріал, і обробіть проблемну зону. У той же час, намагайтеся не зачепити чисті місця. Продовжуйте обробку доти, доки сліди повністю не збліднуть.

У будь-якому відділі супермаркету можна придбати спеціальні серветки, що містять спирт, виготовлені для виведення бруду.

Багато господарок рекомендують використовувати звичайну білу зубну пасту. Її наносять на дитячі малюнки, а через 10 хвилин стирають м'якою тканиною.

Як видалити зі шпалер ручку

Досвідчені господині вміло користуються декількома дієвими методами. Щоб дізнатися, як видалити кулькову ручку зі шпалерів, слід розібратися з матеріалом, з якого вони виготовлені.

Вінілові види шпалер

Вивести чорнило кулькової ручки з вінілового покриття можна такими способами:

Підійде найпростіший мильний розчин. Приготувати його просто: розчинити трохи стружки господарського мила в теплій воді. Після цього на 3-5 хвилин нанести склад на забруднені ділянки і змити, застосовуючи ватний тампон або суху ганчірку.

Марганцівку розведіть у 7% оцті, щоб вийшов насичений фіолетовий відтінок розчину. Нанесіть склад на вату та обробіть їм забруднені місця. Розводи, що залишилися, протріть перекисом водню.

Важливо! Якщо працювати диском вам незручно, то озбройтеся пензликом для малювання. При нанесенні рухайтеся від країв до центру.

Беріть по 10 г лимонної та щавлевої кислоти на 100 мл води. З'єднайте компоненти і нанесіть склад на губку. Після цього акуратно протріть плями.

Паперові поверхні

З цими матеріалами слід бути обережнішими. Насамперед постарайтеся вивести ручку зі шпалер, прикрашених візерунками, малюнками та орнаментами. Для цього з'єднайте нашатир із водою у пропорції ½. Після цього протріть розчином забруднені ділянки.

Може допомогти меламінова губка. Цей продукт в даний час мега-популярний як ефективний очищувач практично всіх типів плям і бруду.

У цій ситуації допоможе перевірений засіб "Білізна". При роботі з цим препаратом особливо ретельно слідкуйте за руками. Агресивний склад може негативно вплинути на шкіру за тривалого контакту.

Не забувайте, щоб прибрати чорнило зі шпалер, можна скористатися перевіреним спиртом-денатуратом. Нанесіть спирт на змальовані місця за допомогою сухого тканинного клаптя або тампону.

Свіжі сліди від ручки відтираються лимонним соком. Для цього розріжте лимон на дві половинки і зрізом протріть мистецтва.

Як очистити сліди олівця

Дитина найчастіше залишає сліди своєї творчості у вигляді візерунків олівця. І не завжди він простий, часто кольоровий чи восковий. До вашої уваги найефективніші способи виведення:

щоб стерти олівець зі шпалер, потріть його м'якою шкільною гумкою;

щоб очистити рифлені поверхні, потріть їх зубною щіткою, змоченою у мильному розчині;

змочіть ватну паличку в розчиннику та обведіть малюнок на вінілових шпалерах по контуру, після чого промийте ділянку мильним розчином.

Як ви переконалися, видалити зі шпалер сліди чорнила, олівця, ручки чи фломастера цілком реально. Немає 100% гарантії, що ваші стіни набудуть ідеальної чистоти, але спробувати все-таки потрібно.

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