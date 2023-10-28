Як використовувати розряджені батарейки: нестандартний лайфхак

Експерти розповіли, чому власникам смартфонів не варто поспішати викидати пальчикові батарейки. За словами фахівців, які працюють у галузі технологій, в разі розрядження батареї на смартфоні з сенсорним екраном, пальчикова батарейка може бути корисною.

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Цю цікаву інформацію надає видання "Апостроф". Виявляється, що вона може бути використана для різних корисних цілей, які допоможуть власникам гаджетів у різних ситуаціях.

У цьому "лайфхаку" батарейка виступає в ролі стілусу для смартфону. Для того, щоб це працювало, досить просто проковзнути мінусовою стороною батарейки по екрану телефона, і дисплей на ньому "реагує". Таким чином, не потрібно придбувати окремий стілус із силіконовим наконечником для малювання або навігації.

Більше того, існують випадки, коли саме такий імпровізований стілус у формі батарейки може бути вельми корисним для користувачів смартфонів. Особливо в програмах, які вимагають точної взаємодії.

Наприклад, в програмах для малювання, де необхідно створювати образи пальцями, батарейка може допомогти вирішити цю задачу, оскільки вона дозволяє створювати тонкі деталі та лінії на екрані.

Додатково, пальчикова батарейка може стати незамінною в холодну погоду. Нерідко зимовими днями нам доводиться використовувати смартфон за низьких температур. Щоб не знімати рукавички і при цьому ефективно користуватися гаджетом, досить тримати батарейку у кишені. Вона також буде взаємодіяти з екраном смартфону, що полегшить користування пристроєм в холодну пору.

Раніше ми писали про те, як правильно перевірити заряд батарейки.

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