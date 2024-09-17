Наче з фільму ''Чужий'': новий вид ос у США відкладає личинки у ще живу жертву (фото)

Дослідники з Міссісіпі випадково виявили новий вид паразитичної оси, яка відкладає свої яйця всередині живих дорослих плодових мух. Личинки оси ростуть у тілі мухи та врешті вириваються назовні, вбиваючи свого господаря, що нагадує сцену з фільму "Чужий". Новий вид оси отримав назву Syntretus perlmani.

Відкриття стало несподіванкою, оскільки цей вид є першою осою, що заражає саме дорослих мух, тоді як раніше вчені спостерігали лише зараження личинок чи лялечок, пише Live Science.

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Самка оси вводить яйце всередину мухи за допомогою свого жала, після чого личинка розвивається всередині господаря близько 18 днів. Попри серйозні пошкодження, муха залишається живою ще кілька годин після виходу личинки.

Syntretus perlmani. Джерело: Matthew Ballinger

Муха, заражена личинкою оси. Джерело: Matthew Ballinger

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, викликало здивування у науковій спільноті, оскільки плодові мухи роду Drosophila є одними з найкраще вивчених комах. Дослідники вперше натрапили на личинку оси під час аналізу мух на наявність паразитичних черв'яків, і це відкриття стало основою для подальшого дослідження.

Команда вчених підтвердила свою знахідку, виростивши ос у лабораторії та вивчивши їх ДНК. Було також встановлено, що S. perlmani може заражати інші види плодових мух, зокрема Drosophila acutilabella і навіть Drosophila melanogaster, які є основою для генетичних досліджень.

Дослідники припускають, що наявність цього виду оси виявилася настільки пізно через неочікуваний спосіб зараження дорослих комах.

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